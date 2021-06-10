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10.06.2021,  
10:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Появилось фото нового китайского пулемета QBV-191

Появился первый снимок нового китайского ручного пулемета QBV-191. Он будет использовать патроны калибра 5.8х42 миллиметра.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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Новый пулемет является модификацией нового китайского автомата QBZ-191. Кстати, об этом автомате писала и "РГ". У него такой же калибр. Оружие планировали выпускать в трех вариантах. Автомат имеет поворотный затвор, стреляет как одиночно, так и автоматически. Оборудован планкой Пикатинни, складной мушкой и регулируемым нескладным пластиковым прикладом.

Новый ручной пулемет QBV-191 станет дополнением QBZ-191 в линейке вооружения Народно-освободительной армии Китая.

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