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10.06.2021 17:31
Рубрика: Происшествия

В Петербурге за растрату арестовали бывших топ-менеджеров завода "Звезда"

Текст: Светлана Песоцкая (Санкт-Петербург)

Трое бывших высокопоставленных сотрудников завода "Звезда", задержанные по делу о растрате, помещены под стражу по решению суда.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, соответствующие постановления вынес 10 июня Невский районный суд.

Бывших председателя совета директоров завода, заместителя генерального директора и директора по снабжению обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ в присвоении и растрате средств из бюджета предприятия.

Как пояснили в суде, суть преступного плана заключалась в необоснованном перечислении денежных средств, предназначенных на ведение хозяйственной деятельности, на счета организаций, не осуществляющих реальную деятельность. Предлогом служила поставка товарно-материальных ценностей. По данным суда, всего было противоправно израсходовано более 142 миллионов рублей.

Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу, двоим - на срок до 7 августа, третьему - до 8 августа.

Также суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении судимого по той же статье бывшего гендиректора завода. Ему запрещено покидать жилище с 22.00 до 07.00, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по данному уголовному делу и использовать интернет.

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