Число погибших на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до 12

Количество погибших во время аварии на очистных сооружениях в Таганроге выросло до 12 человек. 10 июня скончалась находившаяся в реанимации сотрудница Таганрогского водоканала.

Как сообщает Интерфакс, получившая отравление газом при работе в коллекторе женщина была госпитализирована 21 мая. Все это время пострадавшая находилась в реанимационном отделении больницы, но помочь медики ей не смогли.

Напомним, что трагедия произошла 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. В результате отравления газом погибли 11 сотрудников водоканала и семь пострадали.

Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 217 УК России - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Главный инженер предприятия задержан. 22 мая в Ростовской области прошел день траура по погибшим рабочим.