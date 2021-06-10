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10.06.2021 11:15
Рубрика: Происшествия

Число погибших на очистных сооружениях в Таганроге увеличилось до 12

Текст: Николай Грищенко

Количество погибших во время аварии на очистных сооружениях в Таганроге выросло до 12 человек. 10 июня скончалась находившаяся в реанимации сотрудница Таганрогского водоканала.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области
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Как сообщает Интерфакс, получившая отравление газом при работе в коллекторе женщина была госпитализирована 21 мая. Все это время пострадавшая находилась в реанимационном отделении больницы, но помочь медики ей не смогли.

Напомним, что трагедия произошла 21 мая при проведении работ на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. В результате отравления газом погибли 11 сотрудников водоканала и семь пострадали.

Региональным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье 217 УК России - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Главный инженер предприятия задержан. 22 мая в Ростовской области прошел день траура по погибшим рабочим.

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