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10.06.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

На Дону потерпел крушение легкомоторный самолет

Текст: Лариса Ионова
Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Ростовской области. Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Московского МСУТ СКР Елена Марковская.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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ЧП произошло вечером, в 20.00, вторника, в хуторе Уютном Пролетарского района. Легкомоторный самолет Беказ ХА-32 при полете задел линию электропередач и упал на землю. Пилот, 1970 года рождения, госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства аварии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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