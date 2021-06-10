На Дону потерпел крушение легкомоторный самолет

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Ростовской области. Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Московского МСУТ СКР Елена Марковская.

ЧП произошло вечером, в 20.00, вторника, в хуторе Уютном Пролетарского района. Легкомоторный самолет Беказ ХА-32 при полете задел линию электропередач и упал на землю. Пилот, 1970 года рождения, госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства аварии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.