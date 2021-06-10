На Кубани произошло землетрясение

В Отрадненском районе Краснодарского края рано утром 10 июня произошло землетрясение. Как сообщили в ГУ МЧС региона, была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой от 2 до 2,5.

- На территории муниципального образования Отрадненский район фиксировалась сейсмическая активность магнитудой 2-2,5, на глубине 10 километров. На поверхности толчки не ощущались. Жалоб от населения нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - отмечается в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки зафиксировали 13 сейсмических станций. Для этого района Кубани подземные толчки нехарактерны, значительно чаще они происходят в акватории Черного моря рядом с побережьем Краснодарского края.