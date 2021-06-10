Ямалкоммунэнерго приступило к летней ремонтной кампании в городе Муравленко

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко "Тепло" является единой теплоснабжающей организацией города. В этом году предприятие запланировало целый комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.

Фото: Из архива Филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в г. Муравленко

За счет средств филиала запланированы к исполнению мероприятия, утвержденные производственной и инвестиционной программой, а также планово-предупредительные ремонты.

В рамках производственной программы планируется капитально отремонтировать 1,86 км внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, а в соответствии с утвержденной инвестиционной программой будет выполнено техническое перевооружение 7,46 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города. Запланирована замена отработавшего нормативный ресурс оборудования (насосные агрегаты, шкафы управления котлоагрегатами, запорная арматура, электрооборудование, узлы учета), а также ремонт оборудования и помещений нефтяного хозяйства, здания ЦТП.

В рамках инвестиционной программы, помимо реконструкции магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения, будут реконструированы объекты теплоснабжения, такие как станция подмеса котельной "Центральная" и резервуары чистой воды на городском водозаборе. В ходе реконструкции специалисты подготовят проектно-сметную документацию для выполнения мероприятий в следующие периоды.

По итогу летней ремонтной кампании в Муравленко будет заменено 9,32 км сетей теплоснабжения, 1,78 км сетей водоснабжения и 3,41 км сетей водоотведения.

Согласно утвержденному графику промывка магистральных водоводов, сетей тепловодоснабжения города и промышленной зоны будет выполняться в период с 13.05.2021 по 02.08.2021. Так же будут проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей города и промышленной зоны, внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

На сегодняшний день отопительный сезон в Муравленко еще не завершен.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"