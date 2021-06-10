Новости

Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 15:26
Мантуров рассказал об экспорте вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" 15:20
Армения по соглашению с ЕС откажется от названия "коньяк" за 3 миллиона евро 15:14
Мурашко объяснил, почему в РФ увеличилась заболеваемость коронавирусом 15:12
Суд оштрафовал Telegram на 10 млн, а Facebook - на 17 млн рублей 15:09
В Тюменской области вертолет экстренно приземлился на болото 14:41
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 14:39
Названо число привитых от коронавируса москвичей старше 60 лет 14:26
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" из Лефортово исключат из "Единой России" за халатность 14:23
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу 14:22
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Россия пока не будет открывать наземную границу с Беларусью 14:09
Исследование: Испанцы мечтают о возвращении доковидной жизни 14:08
ОДКБ: Все готово к началу трех крупных учений в Таджикистане 13:56
В Москву идет 30-градусная жара 13:49
Онколог рассказал, как распознать рак на ранней стадии 13:47
Мантуров оценил запасы противоэпидемиологической продукции в России 13:31
Сенатор: Надо дать право регионам ограничивать работу иностранных торговых сетей 13:28
Рособрнадзор: 40% учителей хорошо подготовлены, у остальных есть пробелы 13:23
В Сочи суд арестовал мужчину, застрелившего судебных приставов 13:18
Кабмин направит почти 5 млрд рублей на проект "Чистый воздух" 13:16
МЧС РФ переведено на усиленный режим работы в праздники 13:12
В Лесном объявлен траур по погибшим в ДТП работникам комбината 13:12
Суд в Петербурге рассмотрит вопрос об аресте блогера Хованского 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 14:41
Рубрика: Происшествия

В Тюменской области вертолет экстренно приземлился на болото

Текст: Юлия Мякишева

Вертолет сел на болотистой местности в Тюменской области. Он летел с Устегунского месторождения в Тямкинское по заданию нефтегазовой компании и после вынужденной посадки подал сигнал тревоги.

Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области
На Дону потерпел крушение легкомоторный самолет

Судно AS-355 авиакомпании Utair находится в районе Тямкинского месторождения. На борту - два члена экипажа, пассажиров нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На место авиакомпания отправила Ми-8 для эвакуации. По факту инцидента организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, во время полета сработал сигнал о задымлении, пилот решил посадить судно ради безопасности команды. Приземление прошло благополучно, с членами экипажа все хорошо.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Все депутаты "ЕР" отчитаются перед избирателями о своей работе до 10 июля
РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии
Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана
Минтруд не будет увеличивать количество нерабочих дней ради 31 декабря
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов