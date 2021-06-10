В Тюменской области вертолет экстренно приземлился на болото

Вертолет сел на болотистой местности в Тюменской области. Он летел с Устегунского месторождения в Тямкинское по заданию нефтегазовой компании и после вынужденной посадки подал сигнал тревоги.

Судно AS-355 авиакомпании Utair находится в районе Тямкинского месторождения. На борту - два члена экипажа, пассажиров нет, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На место авиакомпания отправила Ми-8 для эвакуации. По факту инцидента организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, во время полета сработал сигнал о задымлении, пилот решил посадить судно ради безопасности команды. Приземление прошло благополучно, с членами экипажа все хорошо.