С 1 июля стартует диспансеризация для переболевших коронавирусом

С 1 июля в России начнется углубленная диспансеризация для граждан, которые переболели коронавирусом. Об этом 10 июня на форуме "Фармобращение-2021" рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В ближайшее время стартует углубленная диспансеризация. Пройти ее смогут все граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию", - сказала она.

Планируется, что всего в в углубленной диспансеризации примут участие более трех тысяч медицинских организаций в разных регионах страны.

Самойлова также подчеркнула, что принципиально важно в этом году "сконцентрироваться на повестке мирной - вне пандемии, поэтому приоритетным направлением деятельности службы будет контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья.