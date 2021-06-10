У госпитализированного рэпера T-Killah подтвердился коронавирус

У 32-летнего российского рэпера T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов), госпитализированного, как сообщалось, в тяжелом состоянии через несколько дней после церемонии награждения премии "Муз-ТВ", подтвердился коронавирус.

Об этом сам исполнитель сообщил в Instagram, где разместил фото из палаты ковидного отделения НИИ имени Склифосовского.

"Я не болел с 2018 года.. И думал что меня точно уже не возьмет, раз я продержался больше года… Очень сильно ошибался, когда меня привезли на скорой в СКЛИФ, у меня началась паника, вокруг ковидно больные, все кашляют и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным и КТ показало двустороннее поражение легких!" - пишет музыкант (здесь и далее подача авторская - "РГ-Кинократия").

По словам Тарасова, "как оказалось это очень тяжелая болезнь": "К 39.9 по ночам я уже привык)) глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги, *** (лицо) онемело", - перечисляет причиняемые ему болезнью страдания рэпер.

Далее выражая уверенность, что скоро будет "огурчиком", желая всем, кто заражен, не падать духом и прогонять всеми силами болезнь. "Будьте на позитиве и все у вас будет в порядке!" - уверяет Тарасов.

В конце поста T-Killah уточнил, что состояние его скорее средней тяжести, а не тяжелое. В отличие от ряда соседей по палате. За которых исполнитель призвал подписчиков "держать кулачки".