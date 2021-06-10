Участники студенческих стройотрядов смогут пройти курсы профподготовки

Участники студенческих строительных отрядов смогут проходить специальные курсы профессиональной подготовки. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи соответствующих грантов.

Обучение должно проводиться по программам, формирующим навыки, необходимые для работы в стройотрядах. Средняя продолжительность обучения составит два месяца. Гранты получат учебные заведения, прошедшие специальный отбор.

В 2021 году на обучение стройотрядовцев правительство направит 49 миллионов рублей, в 2022 году - 710 миллионов, в 2023 году - 759 миллионов.