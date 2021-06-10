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Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства"

Новости
    10.06.2021, 10:10
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/SkyNews Фото: twitter.com/SkyNews
Фото: twitter.com/SkyNews

В понедельник в возрасте семидесяти лет скончался британский актер Бен Робертс, известный в первую очередь по роли старшего инспектора Дерека Конуэя в детективном сериале-долгожителе "Чисто английское убийство" (The Bill).

Об этом сообщает в социальных сетях компания актера LCM. Выражая соболезнования близким Робертса и вспоминая его творческие заслуги. Причина смерти не указывается.

Беннет Робертс родился 1 июля 1950 года в Уэльсе. Сниматься начал в конце 70-х: "Доктор Кто", "Профессионалы", "Ангелы", "Врачи", "Джейн Эйр" версии 2011 года - с Васиковской и Фассбендером, "Дом странных детей мисс Перегрин" Бёртона, "Небольшой хаос", "Катастрофа", другие.

"Чисто английское убийство" выходило с 1984 по 2010 год - 26 сезонов. Робертс работал на шоу 13 лет.

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