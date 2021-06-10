Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства"

В понедельник в возрасте семидесяти лет скончался британский актер Бен Робертс, известный в первую очередь по роли старшего инспектора Дерека Конуэя в детективном сериале-долгожителе "Чисто английское убийство" (The Bill).

Об этом сообщает в социальных сетях компания актера LCM. Выражая соболезнования близким Робертса и вспоминая его творческие заслуги. Причина смерти не указывается.

Remembering the wonderful Ben Roberts who sadly passed away on Monday. Best known as Chief Inspector Derek Conway in The Bill & he had an extensive career in theatre, TV & film.

Our thoughts are with his wife Helen & family at this time. pic.twitter.com/WFndKhU3TG — LCM (@LCM_limited) June 9, 2021

Беннет Робертс родился 1 июля 1950 года в Уэльсе. Сниматься начал в конце 70-х: "Доктор Кто", "Профессионалы", "Ангелы", "Врачи", "Джейн Эйр" версии 2011 года - с Васиковской и Фассбендером, "Дом странных детей мисс Перегрин" Бёртона, "Небольшой хаос", "Катастрофа", другие.

"Чисто английское убийство" выходило с 1984 по 2010 год - 26 сезонов. Робертс работал на шоу 13 лет.