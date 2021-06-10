Новости

Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства" 10:10
У госпитализированного рэпера T-Killah подтвердился коронавирус 10:01
Назван главный злодей сериала "Локи" 09.06.2021
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 09.06.2021

Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова

Новости
    10.06.2021, 14:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

9 июня в Праге в возрасте 68 лет скончалась Либуше Шафранкова, самая, пожалуй, известная и популярная в СССР чехословацкая актриса - это она сыграла главную женскую роль в сказке 1973 года "Три орешка для Золушки".

Печальнейшую новость сообщает CNN Prima News со ссылкой на подтверждение от сына артистки, режиссера, сценариста и телепродюсера Йозефа Абргама-мл.

Точная причина смерти не указана, но известно, что Либуше, пользовавшаяся в Чехии огромной славой и любовью, с 2014 года сражалась с раком легких, перенесла операцию.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в Брно. С раннего детства увлекалась театром. На экранах дебютировала в 1971-м в драме "Бабушка". Закончила театральное училище. Играла на сцене пражского театра Драматический клуб, где и познакомилась с будущим мужем. В 19 сыграла свою самую известную роль - той самой Золушки у Ворличека.

Далее - "Русалочка" (там она снялась вместе со своей младшей сестрой Мирославой), "Принц и Вечерняя звезда", "Как утопить доктора Мрачека", "Третий принц", "Коля" (премия "Оскар"), "Покушение в Сараево", "Праздник подснежников", "Шведская спичка" - всего порядка девяти десятков фильмов и сериалов.

Новости

Вышел трейлер мультфильма про бракованного робота "Неисправимый Рон" 09.06.2021
Создатели "Рика и Морти" анонсировали полнометражный фильм 09.06.2021
Кэри Маллиган сыграет одну из главных хулительниц Харви Вайнштейна 09.06.2021
Создатель "Ганнибала" снимет ремейк "Кристины" по Стивену Кингу 09.06.2021
⧣ утраты
Фото: youtube.com
Покончил с собой певец Юрий Садовник 08.06.2021
Умерла заразившаяся COVID звезда "мыльных опер" Камила Амаду 08.06.2021
Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов 08.06.2021
⧣ Чехия
Фото: kinopoisk.ru
HBO покажет российскую драму "Маша" 18.05.2021
Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель 07.09.2020
Режиссер "Легенды №17" Николай Лебедев снимет фильм "Нюрнберг" 15.05.2020
⧣ Чехословакия
Фото: twitter.com/ KVIFF
Умер режиссер Войтех Ясны 19.11.2019
Юрий Лоза вспомнил, как его озадачил Карел Готт 03.10.2019
Умер чешский певец Карел Готт 02.10.2019