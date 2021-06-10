Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова

9 июня в Праге в возрасте 68 лет скончалась Либуше Шафранкова, самая, пожалуй, известная и популярная в СССР чехословацкая актриса - это она сыграла главную женскую роль в сказке 1973 года "Три орешка для Золушки".

Печальнейшую новость сообщает CNN Prima News со ссылкой на подтверждение от сына артистки, режиссера, сценариста и телепродюсера Йозефа Абргама-мл.

Точная причина смерти не указана, но известно, что Либуше, пользовавшаяся в Чехии огромной славой и любовью, с 2014 года сражалась с раком легких, перенесла операцию.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в Брно. С раннего детства увлекалась театром. На экранах дебютировала в 1971-м в драме "Бабушка". Закончила театральное училище. Играла на сцене пражского театра Драматический клуб, где и познакомилась с будущим мужем. В 19 сыграла свою самую известную роль - той самой Золушки у Ворличека.

Далее - "Русалочка" (там она снялась вместе со своей младшей сестрой Мирославой), "Принц и Вечерняя звезда", "Как утопить доктора Мрачека", "Третий принц", "Коля" (премия "Оскар"), "Покушение в Сараево", "Праздник подснежников", "Шведская спичка" - всего порядка девяти десятков фильмов и сериалов.