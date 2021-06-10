В поселке «Березки River Village» открылся детский парк «Четыре сезона»

В элитном коттеджном поселке "Березки River Village" (реализуется группой компаний "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") открылся детский парк "Четыре сезона" и кофейня "Кофепорт".

"Элитный коттеджный поселок "Березки" отвечает самым высоким стандартам качества и комфорта проживания, а собственная инфраструктура способна удовлетворить все потребности современного человека в условиях жизни за городом. Именно поэтому мы постоянно улучшаем инфраструктурное наполнение - парк для детей, спортивные площадки для взрослых жителей, внимательно следим за благоустройством территории и постепенно наполняем общественные пространства самыми необходимыми заведениями премиального уровня", - отметила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж ГК "Галс".

Все посетители парка "Четыре сезона" (площадь 9,5 тыс. кв. м) теперь смогут заниматься любимыми видами спорта под открытым небом, ведь для этого созданы все необходимые условия: футбольная площадка с зеленым газоном, воротами и разметкой, теннисные корты, а также столы для настольного тенниса, спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и бадминтоном, а также трибуны, вышки для судей и зона ворк-аута. Жители посёлка могут насладиться велосипедной прогулкой по специальным велодорожкам на всей территории посёлка.

Детские площадки в парке окружены скамейками с навесом, батутами, дорожками с древесной щепой и песком, а также газонами, цветниками и кустарниковыми растениями. Для четвероногих друзей рядом с парком находится две оборудованные площадки для выгула и тренировок. Для неспешных прогулок на набережной создана сеть дорожек из деккинга, окружённых серебристыми ивами и живописным природным ландшафтом реки Медвенка.

А для того, чтобы день у жителей коттеджного поселка начинался со вкусного кофе, на территории спортивного комплекса с крытой ледовой ареной открыла свои двери кофейня "Кофепорт". Разнообразное меню, вкусные завтраки и десерты, свежая выпечка и хлеб собственного производства - теперь ради этого не нужно покидать пределы поселка.

Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" обладает прекрасной транспортной доступностью и расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе на территории 60 га. В составе поселка возведена 151 частная резиденция площадью от 472 до 1640 кв. м по 18 уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. В 2019 году на территории открылись детский сад и кампус "Горки" международной инновационной Cambridge International School, в начале 2021 года открыл свои двери уникальный спортивный комплекс с собственной крытой ледовой ареной. На территории поселка проложено 4,5 км велосипедных и самокатных дорожек.

В июне 2021 года на продажу выставлено три акционных дома проектов Brick, Crystal, Cubes с площадью участка от 2055 до 3438 кв. м. Стоимость домов варьируется от 89,3 до 92,7 млн руб.

Коттеджный поселок "Березки River Village" стал победителем европейского конкурса European Property Awards 2017-2018 среди проектов из России в двух категориях: Multiple Residence Architecture и Mixed Use Development. В 2021 году элитный коттеджный поселок стал победителем премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2021" в номинации "Объект 5 звезд *****".

Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"