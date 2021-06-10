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Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн

Новости
    10.06.2021, 16:37
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

В Сети появился первый трейлер биографической драмы "Глаза Тэмми Фэй", которым создатели явно предложили поиграть зрителю в угадайку. В частности, узнать на кадрах актрису Джессику Честейн… Да, это именно она сыграла в ленте главную женскую роль!

Фото: youtube.com
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Расскажет сочно выглядящая ретро-картина пастельных тонов про стремительный взлёт, а следом - падение и раскаяние телеевангелистов Тэмми Фэй и Джима Беккеров, которые с 1976 по 1987 год вместе вели популярную христианскую телепередачу.

Названные "выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий конкурентов", - уведомляет синопсис.

Тэмми сыграла Чейстейн, Джима сыграл обаяха Эндрю Гарфилд. Плюс на борту Винсент Д'Онофрио, Сэм Джагер, Черри Джонс, Фредрик Лене, Луис Канселми, другие.

Режиссер - Майкл Шоуолтер ("Сладкая парочка", сериал "Во тьме"). Сценарий - Абе Сильвия ("Сестра Джеки", "Любовники", "Хэп и Леонард").

Российская премьера - 23 сентября.

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