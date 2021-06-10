Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом

Комедийный боевик "Главный герой" с Райаном "Дэдпулом" Рейнольдсом получил свежий локализованный трейлер. Его представило сегодня на своем YouTube-канале российское отделение компании 20th Century Studios.

В очередной раз бегло напомним синопсис. Рейнольдс играет сотрудника крупного банка, у которого всё ровно идет по накатанной, "пока однажды не выясняется, что окружающий мир - это часть огромной видеоигры, и он в ней лишь второстепенный персонаж".

Хватит ли у парня духу "переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и наконец, спасти мир, словом, получится ли из него главный герой?"

Судя по неуклонно раскатывающемуся по экрану бигбадабуму - очень даже. Хотя и не сразу.

Режиссер - Шон Леви. Помимо Рейнольдса в деле, среди прочего, такие великолепные люди, как Тайка Вайтити и Джоди "Убивая Еву" Комер. Плюс Джо Кир ("Очень странные дела").

В кино - с 12 августа.