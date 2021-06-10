Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер"

START показал драйвовый трейлер своего нового проекта - многосерийного триллера "Контейнер". Ролик шоу (18+) опубликован на YouTube-канале сервиса.

Там же - синопсис. Сериал - "история о 27-летней Саше, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь". В процессе героиня, которую богатые клиенты уничижительно обозначают как "контейнер", "вопреки общей практике переезжает в дом заказчиков и оказывается в совершенно чуждом для нее мире - особняке чиновника Вадима и его жены Марины".

Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из них, - нагнетено тревожно.

В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Мария Лобанова, Артем Быстров, Нино Кантария.

Режиссер - Максим Свешников (линейка "Ёлки", сценарист анимационной франшизы про богатырей, постановщик "Отеля Элион"). Сценаристы - люди, делавшие драмедию "257 причин, чтобы жить", "Физрука" и "Крюка".

Премьера "Контейнера" состоялась в апреле этого года в рамках ММКФ. На малых экранах - "скоро".