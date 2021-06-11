Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения

Советский, российский актер, режиссер и театральный деятель Борис Глаголин скончался 6 июня - за три дня до своего 92-летия.

Информация о смерти заслуженного деятеля искусств РФ появилась на портале Кино-театр.ру.

Глаголин родился 9 июня 1929 года. В 51-м окончил актерский факультет Театрального училища имени Щепкина, в 66-м - режиссерский факультет Харьковского театрального института.

Будучи мастером спорта СССР по волейболу, в 1950-1958 годах выступал за московский "Локомотив", в том числе в чемпионатах СССР. Одно время тренировал детские команды в зале, расположенном около Театра транспорта, в котором он в то время служил - до 1959 года.

В 1959-1964-м - актер Московского драматического театра имени Гоголя. Режиссер Московского театра драмы и комедии на Таганке в 1965-1981 и 1983-1987 годах. Главный режиссер Государственного русского драматического театра Белорусской ССР имени Горького - 1981-1983-х. Директор-распорядитель Театра на Таганке в 1990-1998-м. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

Постановщик телефильмов "Десять дней, которые потрясли мир" (1987) - с Бортником и Золотухиным - и "У войны не женское лицо" (1988).