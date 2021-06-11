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Рубрика: В мире

Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" против "Северного потока-2"

Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зеленые", требовавшей отказаться от "Северного потока-2" и пересмотреть курс в отношении России.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В сообщении, опубликованном на сайте парламента, говорится, что предложение было отклонено в четверг в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии. Документ поддержали лишь сами "Зеленые". Свободные демократы воздержались, пишет ТАСС.

В отклоненной резолюции говорилось о том, что правительству Германии следует признать, что новый газопровод не нужен для энергоснабжения Европы и "вреден для климата".

Накануне в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG сообщили, что морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена. Морские секции, уложенные со стороны России и Германии, соединены между собой. В пятницу, 11 июня, начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом первой нитки "Северного потока-2". Напомним, газопровод идет по дну Балтийского моря. Мощность обеих ниток составит 55 миллиардов кубометров в год. Планируется, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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