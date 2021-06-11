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11.06.2021 14:12
Рубрика: Власть

Крашенинников: Закон разрешает составлять завещания в "красной зоне"

Текст: Владислав Куликов
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что закон сегодня позволяет составить завещание пациентам в "красной зоне". Как сообщает ТАСС, информация прозвучала в ходе брифинга Павла Крашенинникова, посвященного наследственному праву.

По словам председателя комитета Госдумы, лица, госпитализированные с тяжелой формой заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, могут сегодня при желании составить завещание непосредственно в медицинском учреждении. "Это предусмотрено. Можно составить завещание, которое приравнивается к нотариальному, в том числе и в медицинском учреждении", - сказал Павел Крашенинников, отвечая на прямой вопрос журналистов. Кроме того, продолжил он, составить завещание можно и в местах лишения свободы. Более того, закон позволяет написать чрезвычайное завещание, к примеру, в случае аварии или катастрофы, "если есть те, кто может это засвидетельствовать".

Фото: Александр Корольков/РГ
Крашенинников: Участие государства в качестве наследника минимизировано

Павел Крашенинников напомнил, что в Гражданском кодексе предусмотрен целый раздел, посвященный наследственному праву. "Фактически мы государство вытеснили из наследственных отношений. Несмотря на это у нас периодически всякие фейки возникают о том, что Пенсионный фонд будет наследодателем. Конечно же, это не так. Наше новое наследственное право направлено на то, чтобы все оставалось в частных руках, чтобы была свобода волеизъявления", - подчеркнул председатель комитета Госдумы.

В любом случае наследство лучше оформлять у нотариуса. Как поясняют эксперты, в случае составления завещания от руки во время каких-то чрезвычайных ситуаций велик риск, что такая последняя воля может быть оспорена. Нотариусы могут проводить и выездные действия. Конечно, вряд ли нотариуса получится пригласить в "красную зону". Зато если человек находится в СИЗО или местах лишения свободы, возможность пригласить нотариуса у него есть.

"Без нотариуса нельзя представить современную жизнь. Нотариат снимает множество вопросов в бесспорной юрисдикции, ответственно защищая права и законные интересы граждан", - отметил Павел Крашенинников.

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