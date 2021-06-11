Указ губернатора Красноярского края от 11 июня 2021 года № 172-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 08.06.2021 № 24-00-17/02-8276-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 09.06.2021 № 27, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";

слова "от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021," заменить словами "от 18.02.2021 № 24-00-17/02-2415-2021, от 08.06.2021 № 24-00-17/02-8276-2021,";

слова "от 19.02.2021 № 9," заменить словами "от 19.02.2021 № 9, от 09.06.2021 № 27,";

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Обязать работодателей, привлекающих работников к работам, выполняемым вахтовым методом, обеспечивать выполнение требований, предусмотренных настоящим пунктом, а также пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего указа.

При размещении работников в местах временного пребывания (гостиницы, пансионаты, санатории, дома и базы отдыха, которые функционируют по типу обсерваторов) проводится отбор биологического материала у работников и проведение его лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, а также методом иммуноферментного анализа, иммунохроматографического анализа или иммунохемилюминесценции (на наличие иммуноглобулина G (далее - IgG) и иммуноглобулина M (далее - IgM).";

дополнить пунктами 2.7.1, 2.7.2 следующего содержания:

"2.7.1. По результатам лабораторного исследования:

работники с положительным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и (или) при наличии IgM подлежат госпитализации в медицинскую организацию, при этом лица, контактировавшие с больным COVID-19, подлежат изоляции и медицинскому наблюдению;

работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и наличием IgG по результатам медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности без ограничений, при этом достаточные уровни IgG должны находиться в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к тест-системе для ИФА;

работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных дней с момента их размещения.

Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции организуется для работников с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG не ранее чем на 8 календарный день с момента размещения работника в обсерваторе.

При получении отрицательного результата повторного лабораторного исследования на основании медицинского заключения работники направляются к месту осуществления трудовой деятельности по истечении 14 календарных дней с момента размещения работника в обсерваторе.

При наличии положительного результата исследований и (или) появления симптомов, не исключающих COVID-19 у работника, в отношении него и лиц, контактировавших с ним, организуется проведение мероприятий, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15.

2.7.2. При представлении вакцинированными результатов исследований методом ИФА на наличие антител IgM и IgG после завершения курса вакцинации против COVID-19, заверенных печатью медицинской организации, проводившей исследование, и подписью медицинского работника и удостоверяющих наличие антител IgG, дальнейшее исследование таких работников на наличие антител IgM и IgG возможно проводить через 6 месяцев после завершения курса вакцинации.";

в пункте 3.7:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) принять меры по организации обеспечения уровня охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







