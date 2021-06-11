Новости

Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 18:09
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 14:12

Marvel объявила о перезапуске "Людей Икс" с женщиной-Росомахой

Новости
    11.06.2021, 18:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Издательство Marvel анонсировало перезапуск "Людей Икс" - одной из своих главных линеек комиксов. На официальном YouTube-канале компании по этому поводу опубликован соответствующий трейлер.

Фото: twitter.com/LokiOfficial
Первый эпизод "Локи": что интересного показала Marvel в новом сериале

В обновленном составе супергеройской команды много знакомых лиц, среди которых Циклоп, Роуг и Джин Грей. А вот самый знаменитый персонаж франшизы, Росомаха, в угоду современным трендам сменил гендер, и теперь место свирепого мутанта с адамантиевыми когтями занимает женщина.

Автором выступит Джерри Дагган, художником - Пепе Ларраз.

Выход первого номера новых X-MEN запланирован на 7 июля.

Рано или поздно подобный перезапуск состоится и в киновселенной Marvel, но в ближайшие пару лет таких анонсов ждать не стоит - график выхода новых проектов студии забит вплоть до 2023 года.

Новости

Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита 13:32
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
⧣ США
Фото: twitter.com/getFANDOM
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми 10.06.2021
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 10.06.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 10.06.2021
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 10.06.2021
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 10.06.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Назван главный злодей сериала "Локи" 09.06.2021
Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете 08.06.2021
Дженсен Эклс примерил костюм Солдатика для сериала "Пацаны" 08.06.2021