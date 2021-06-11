Marvel объявила о перезапуске "Людей Икс" с женщиной-Росомахой

Издательство Marvel анонсировало перезапуск "Людей Икс" - одной из своих главных линеек комиксов. На официальном YouTube-канале компании по этому поводу опубликован соответствующий трейлер.

В обновленном составе супергеройской команды много знакомых лиц, среди которых Циклоп, Роуг и Джин Грей. А вот самый знаменитый персонаж франшизы, Росомаха, в угоду современным трендам сменил гендер, и теперь место свирепого мутанта с адамантиевыми когтями занимает женщина.

Автором выступит Джерри Дагган, художником - Пепе Ларраз.

Выход первого номера новых X-MEN запланирован на 7 июля.

Рано или поздно подобный перезапуск состоится и в киновселенной Marvel, но в ближайшие пару лет таких анонсов ждать не стоит - график выхода новых проектов студии забит вплоть до 2023 года.