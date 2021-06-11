О чем пойдет речь на саммите мировых лидеров G7

Мировые лидеры сосредоточат свое внимание на глобальном ответе на пандемию коронавируса в пятницу, 11 июня, в первый день саммита G7 ("Большой семерки"), который пройдет в английском Корнуолле, при этом аргументируя способность демократических институтов реагировать на экономические кризисы и диспропорции, заявили высокопоставленные представители американской администрации.

"Группа семи", организация ведущих индустриальных стран мира - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США - также поддержит глобальный минимальный налог в размере не менее 15 процентов для корпораций, заявили в Белом доме. "Этот приоритет США является важным шагом на пути к прекращению многолетней гонки за дно, которая подталкивает страны к конкуренции относительно того, кто может предложить самую низкую налоговую ставку для крупных корпораций за счет защиты рабочих, инвестиций в инфраструктуру и роста доходов среднего класса", - говорится в информационном бюллетене, предоставленном журналистам. Белый дом добавил, что "глобальный минимальный корпоративный налог является ключевой частью американских усилий по реализации внешней политики в интересах среднего класса и поможет поддерживать рабочие семьи во всем мире". Соглашение также откроет путь к отмене налогов на цифровые услуги и других "непропорциональных налогов", отмечает NBC News.

Лидеры G7 также рассмотрят способы усиления воздействия специальных прав заимствования Международного валютного фонда, представляющие резервные активы, которые можно использовать для помощи более бедным странам с программами вакцинации и восстановления их экономики во время пандемии. Группа также обсудит изменение климата, киберугрозы. Глава Белого дома Джо Байден объявил в четверг, что США купят и передадут 500 миллионов доз вакцины Pfizer против коронавируса странам, испытывающим трудности с поставками. После заявления Байдена британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит нуждающимся странам не менее 100 миллионов доз вакцин. Байден уточнил, что мировые лидеры объявят о "полном объеме наших обязательств" по борьбе с пандемией в пятницу.

Саммит G7, первая личная встреча лидеров стран "Большой семерки" за почти два года и отложенная из-за пандемии, завершится в воскресенье, 13 июня. В понедельник Байден отправится в Брюссель на саммит НАТО, после чего встретится с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду.