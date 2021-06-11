Права на охотничьи угодья смогут передавать третьим лицам

Передавать целиком или частями другим юридическим лицам взятые в аренду охотничьи угодья позволит новый закон, которым вносятся изменения в Федеральный закон "Об охране...".

Его авторы отмечают, что охотхозяйственные соглашения власти регионов заключают с предпринимателями на срок от 20 до 49 лет. За такое долгое время условия и интересы жизни и бизнеса могут сильно измениться, однако до сих пор не существовало возможности передать право охотопользования другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Теперь такая возможность появилась. Новый участник охотохозяйственного соглашения после передачи ему прав, обязан оформить свои отношения и с местными властями. Только после этого он сможет осуществлять там свою деятельность.

Кроме того, теперь появилась возможность дробить охотничьи участки, передавая друг другу права на часть угодий. Минимальную площадь таких "нарезов" определит Минприроды.

Добросовестные охотопользователи смогут продлить аренду своего участка без проведения торгов. По замыслу разработчиков законопроекта, это позволит предпринимателям запускать долгосрочные инвестиционные проекты.

Закон вступит в силу через полгода после его принятия. Он имеет обратную силу, поэтому все заключенные ранее соглашения охотопользования должны быть приведены в соответствие с новыми правилами. Для этого установлен срок до 1 июля 2023 года.