Путин ограничил продажу сложных финансовых продуктов гражданам

Власти временно ограничивают продажу гражданам сложных и высокорискованных финансовых продуктов, в том числе структурных облигаций, низколиквидных и иностранных акций.

Одновременно Банк России получает право на постоянной основе вводить правила продажи любых финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски. За грубое нарушение таких правил Банк России сможет предписать банку и некредитной финансовой организации выкупить уже проданные "вредные" продукты у клиентов и ограничить их продажу впредь.

Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он призван защитить миллионы начинающих инвесторов от потерь и разочарований. Еще в декабре прошлого года глава Банка России раскритиковала банки, которые "впаривают" людям продукты, не подходящие для неопытных инвесторов. Первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал в начале этого года в 600 млрд рублей объем "мутных" финансовых продуктов на руках у граждан. Прежде всего, это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки.

Какие ограничения вводятся до тестирования инвесторов

До 1 октября 2021 года - даты, на которую перенесено начало обязательного тестирования неквалов на понимание рисков - финансовые организации смогут совершать сделки с ними (или по их поручению и за их счет) только по простым инструментам, которые прямо указаны в законе:

1) акции, включенные в котировальные списки;

2) облигации федерального займа, за исключением облигаций со структурным доходом;

3) российские или иностранные корпоративные облигации с высоким рейтингом;

4) отдельные инвестиционные паи и иностранные акции - при соблюдении установленных законом условий (в частности, инвестору должна быть предоставлена информация о том, как и в каком объеме придется заплатить налоги по таким бумагам).

Однако, подчеркивает Банк России, эти ограничения не распространяются на граждан, которые до 1 января 2020 года заключили хотя бы один соответствующий договор или совершили хотя бы одну соответствующую сделку. "Подразумевается, что имеющийся опыт таких инвесторов позволяет им принимать на себя риск соответствующих инвестиций - конечно, при их желании", - объясняет представитель Банка России. Впрочем, бывалых людей на рынке ценных бумаг не так много, большинство из них - новички призыва последних двух с половиной лет.

На полгода дольше, до 1 апреля 2022 года, вводится запрет на продажу неквалифицированным инвесторам бумаг со сложными параметрами определения доходности и внебиржевых производных финансовых инструментов. Но после 1 октября 2021 года при условии сдачи теста неквалифицированные инвесторы смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей:

- уровень инфляции;

- цена драгметалла или фьючерса на нефть;

- цена на акцию или облигацию, торгуемую на российской бирже и предназначенную для неквалифицированных инвесторов;

- курс валюты, установленный Банком России

- индекс, включенный в перечень, который установит Банк России.

Также после 1 октября 2021 года при условии сдачи теста неквалифицированным инвесторам будут доступны неспонсируемые иностранные ETF.

Закон вводит полный запрет на продажу неквалифицированным инвесторам бессрочных и субординированных облигаций иностранных эмитентов, а также облигаций иностранных эмитентов со "структурными выплатами".

Как оценивают ограничения брокеры

Ограничения довольно серьезные, особенно в том, что касается структурных продуктов, говорит зампред правления по инвестиционному, страховому и партнерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов. Так, из всего их многообразия с 1 октября 2021 неквалифицированным клиентам будут доступны только облигации с полной защитой капитала и только в виде участия в росте на один актив, и при условии положительного тестирования. До введения запрета эта категория была не самой популярной среди инвесторов.

"По примерным оценкам, потенциально под ограничения могут попасть не более 15-20% нашей клиентской базы", - говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов. Сильнее закон усложнит жизнь тем брокерам, у кого модель бизнеса связана с продажами сложных финансовых инструментов - речь идет о клиентах, в портфелях которых присутствуют биржевые деривативы, АДР, бессрочные и субординированные облигации иностранных эмитентов.

То, какие продукты станут доступны после 1 апреля 2022, по-прежнему остается предметом обсуждения, отмечает Голосов. "Но мы надеемся, что линейка будет расширена, потому что возможность инвестирования в продукты с разными уровнями защиты в зависимости от индивидуального риск-профиля становится важна по мере приобретения клиентами опыта, - говорит он. - В отсутствие таких возможностей клиенты смогут переключиться из полностью защищённых только в полностью незащищённые инструменты".

Зачем ЦБ право регулировать продажи

При дефиците информации становятся возможными мисселинг, навязывание и иные недобросовестные практики, объясняет представитель Банка России. Кроме того, по его словам, нередко финансовые организации по-разному рассказывают потребителю об одних и тех же продуктах, а если речь идет о сложных инструментах, то многообразие сведений, изложенных специальной терминологией, еще более затрудняет для гражданина выбор и принятие обдуманного решения.

Банк России еще в 2020 году рекомендовал участникам рынка использовать паспорта продуктов (или ключевые информационные документы), где зафиксированы все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках в банках и инвестициях в микрофинансовые компании или кредитные потребительские кооперативы в стандартной форме, простой и понятной для клиентов.

Например, банкам в паспорте вклада рекомендуется указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (вклад плюс ИИС, вклад плюс полис страхования жизни и т.д.). Микрофинансовым компаниям рекомендовано, в частности, сообщать, что минимальная сумма инвестиций по закону составляет 1,5 млн рублей. Кредитным потребительским кооперативам следует разъяснять, что обязательное условие инвестиций для гражданина - стать пайщиком со всеми вытекающими обязательствами, а также объяснять, как пайщик может покинуть кооператив.

В ряде сегментов рынка паспорта финансовых продуктов внедрены с помощью внутренних стандартов саморегулируемых организаций (СРО). Например, паспорт страхового продукта разъясняет потребителю, какие риски застрахованы и какие нет, когда начинает и заканчивает действовать полис, как расторгнуть договор и как решать споры, информирует об основных ограничениях покрытия полиса, если речь о страховании путешественников - сообщает, в каких странах действует полис.

Стандарты будут дополняться и расширяться в соответствии с новым законом, сообщил представитель Банка России. Минимальные требования могут закрепляться как в базовом стандарте СРО, так и нормативным актом Банка России. Так, принятый закон дает регулятору возможность устанавливать правила информирования по продажам, в которых банк выступает агентом небанковской финансовой организации или где имеют место прямые операции кредитной организации с финансовым инструментом. "Мы рассчитываем уже в этом году зафиксировать такие правила в банковском сегменте с помощью нормативного акта Банка России напрямую или через новую модель "банковских стандартов", утверждаемых специальным комитетом, после чего регулятор также сможет контролировать их выполнение и применять в случае необходимости меры надзорного реагирования", - сказал представитель Банка России.