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Рубрика: Экономика

Путин ограничил продажу сложных финансовых продуктов гражданам

Текст: Игорь Зубков
Власти временно ограничивают продажу гражданам сложных и высокорискованных финансовых продуктов, в том числе структурных облигаций, низколиквидных и иностранных акций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одновременно Банк России получает право на постоянной основе вводить правила продажи любых финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски. За грубое нарушение таких правил Банк России сможет предписать банку и некредитной финансовой организации выкупить уже проданные "вредные" продукты у клиентов и ограничить их продажу впредь.

Фото: iStock
ЦБ: Банки продали гражданам "мутные" продукты на 600 миллиардов рублей

Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Он призван защитить миллионы начинающих инвесторов от потерь и разочарований. Еще в декабре прошлого года глава Банка России раскритиковала банки, которые "впаривают" людям продукты, не подходящие для неопытных инвесторов. Первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивал в начале этого года в 600 млрд рублей объем "мутных" финансовых продуктов на руках у граждан. Прежде всего, это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки.

Какие ограничения вводятся до тестирования инвесторов

До 1 октября 2021 года - даты, на которую перенесено начало обязательного тестирования неквалов на понимание рисков - финансовые организации смогут совершать сделки с ними (или по их поручению и за их счет) только по простым инструментам, которые прямо указаны в законе:

1) акции, включенные в котировальные списки;

2) облигации федерального займа, за исключением облигаций со структурным доходом;

3) российские или иностранные корпоративные облигации с высоким рейтингом;

4) отдельные инвестиционные паи и иностранные акции - при соблюдении установленных законом условий (в частности, инвестору должна быть предоставлена информация о том, как и в каком объеме придется заплатить налоги по таким бумагам).

СФ ограничил продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам

Однако, подчеркивает Банк России, эти ограничения не распространяются на граждан, которые до 1 января 2020 года заключили хотя бы один соответствующий договор или совершили хотя бы одну соответствующую сделку. "Подразумевается, что имеющийся опыт таких инвесторов позволяет им принимать на себя риск соответствующих инвестиций - конечно, при их желании", - объясняет представитель Банка России. Впрочем, бывалых людей на рынке ценных бумаг не так много, большинство из них - новички призыва последних двух с половиной лет.

На полгода дольше, до 1 апреля 2022 года, вводится запрет на продажу неквалифицированным инвесторам бумаг со сложными параметрами определения доходности и внебиржевых производных финансовых инструментов. Но после 1 октября 2021 года при условии сдачи теста неквалифицированные инвесторы смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей:

- уровень инфляции;

- цена драгметалла или фьючерса на нефть;

- цена на акцию или облигацию, торгуемую на российской бирже и предназначенную для неквалифицированных инвесторов;

- курс валюты, установленный Банком России

- индекс, включенный в перечень, который установит Банк России.

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Также после 1 октября 2021 года при условии сдачи теста неквалифицированным инвесторам будут доступны неспонсируемые иностранные ETF.

Закон вводит полный запрет на продажу неквалифицированным инвесторам бессрочных и субординированных облигаций иностранных эмитентов, а также облигаций иностранных эмитентов со "структурными выплатами".

Как оценивают ограничения брокеры

Ограничения довольно серьезные, особенно в том, что касается структурных продуктов, говорит зампред правления по инвестиционному, страховому и партнерскому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов. Так, из всего их многообразия с 1 октября 2021 неквалифицированным клиентам будут доступны только облигации с полной защитой капитала и только в виде участия в росте на один актив, и при условии положительного тестирования. До введения запрета эта категория была не самой популярной среди инвесторов.

Начинающих инвесторов становится все больше

"По примерным оценкам, потенциально под ограничения могут попасть не более 15-20% нашей клиентской базы", - говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов. Сильнее закон усложнит жизнь тем брокерам, у кого модель бизнеса связана с продажами сложных финансовых инструментов - речь идет о клиентах, в портфелях которых присутствуют биржевые деривативы, АДР, бессрочные и субординированные облигации иностранных эмитентов.

То, какие продукты станут доступны после 1 апреля 2022, по-прежнему остается предметом обсуждения, отмечает Голосов. "Но мы надеемся, что линейка будет расширена, потому что возможность инвестирования в продукты с разными уровнями защиты в зависимости от индивидуального риск-профиля становится важна по мере приобретения клиентами опыта, - говорит он. - В отсутствие таких возможностей клиенты смогут переключиться из полностью защищённых только в полностью незащищённые инструменты".

Зачем ЦБ право регулировать продажи

При дефиците информации становятся возможными мисселинг, навязывание и иные недобросовестные практики, объясняет представитель Банка России. Кроме того, по его словам, нередко финансовые организации по-разному рассказывают потребителю об одних и тех же продуктах, а если речь идет о сложных инструментах, то многообразие сведений, изложенных специальной терминологией, еще более затрудняет для гражданина выбор и принятие обдуманного решения.

Банк России еще в 2020 году рекомендовал участникам рынка использовать паспорта продуктов (или ключевые информационные документы), где зафиксированы все важные сведения о вкладах, счетах, ячейках в банках и инвестициях в микрофинансовые компании или кредитные потребительские кооперативы в стандартной форме, простой и понятной для клиентов.

Например, банкам в паспорте вклада рекомендуется указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (вклад плюс ИИС, вклад плюс полис страхования жизни и т.д.). Микрофинансовым компаниям рекомендовано, в частности, сообщать, что минимальная сумма инвестиций по закону составляет 1,5 млн рублей. Кредитным потребительским кооперативам следует разъяснять, что обязательное условие инвестиций для гражданина - стать пайщиком со всеми вытекающими обязательствами, а также объяснять, как пайщик может покинуть кооператив.

Фото: iStock
Неопытным инвесторам перестанут продавать сложные финпродукты

В ряде сегментов рынка паспорта финансовых продуктов внедрены с помощью внутренних стандартов саморегулируемых организаций (СРО). Например, паспорт страхового продукта разъясняет потребителю, какие риски застрахованы и какие нет, когда начинает и заканчивает действовать полис, как расторгнуть договор и как решать споры, информирует об основных ограничениях покрытия полиса, если речь о страховании путешественников - сообщает, в каких странах действует полис.

Стандарты будут дополняться и расширяться в соответствии с новым законом, сообщил представитель Банка России. Минимальные требования могут закрепляться как в базовом стандарте СРО, так и нормативным актом Банка России. Так, принятый закон дает регулятору возможность устанавливать правила информирования по продажам, в которых банк выступает агентом небанковской финансовой организации или где имеют место прямые операции кредитной организации с финансовым инструментом. "Мы рассчитываем уже в этом году зафиксировать такие правила в банковском сегменте с помощью нормативного акта Банка России напрямую или через новую модель "банковских стандартов", утверждаемых специальным комитетом, после чего регулятор также сможет контролировать их выполнение и применять в случае необходимости меры надзорного реагирования", - сказал представитель Банка России.

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