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11.06.2021 13:13
Рубрика: Власть

Путин утвердил право крымчан с украинским гражданством быть госслужащими

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин подписал закон о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей. Теперь ограничения занимать государственные должности не касаются крымчан, которые после воссоединения Крыма с РФ по не зависящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников пояснил, что документ подготовлен в связи с принятием президентских законов, предусматривающих запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, ряда государственных и муниципальных должностей.

Фото: vesti.ru
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Законопроект также уточняет, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ. Также документом предусмотрено право россиян, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан, в том числе усыновленными или удочеренными, и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

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