Путин утвердил право крымчан с украинским гражданством быть госслужащими

Владимир Путин подписал закон о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей. Теперь ограничения занимать государственные должности не касаются крымчан, которые после воссоединения Крыма с РФ по не зависящим от них причинам не смогли оформить выход из гражданства Украины.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников пояснил, что документ подготовлен в связи с принятием президентских законов, предусматривающих запрет на наличие иностранного гражданства и вида на жительство за рубежом для государственных и муниципальных служащих, ряда государственных и муниципальных должностей.

Законопроект также уточняет, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ. Также документом предусмотрено право россиян, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан, в том числе усыновленными или удочеренными, и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.