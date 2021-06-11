Новости

На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых 10:10
Самбо получит постоянное признание МОК 10:07
12 июня Уфа отметит сразу три праздника 10:04
Захарова прокомментировала реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии 10:04
МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек 09:45
В Москве на День России изменят режим платных парковок 09:43
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня 09:38
Первые серии "Вертинского" и "Чиновницы" покажут на фестивале сериалов "Пилот" 09:31
В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 09:30
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода 09:18
Большинство выпускников начинают готовиться к ЕГЭ в 10 классе и раньше 09:17
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву 09:12
Повар финской сборной назвал "секретное оружие" команды на Евро-2020 09:00
Нобелевский лауреат будет работать в Тимирязевской академии 09:00
В Астраханской области "Газель" с пассажирами попала в ДТП 08:55
Появился новый вид телефонного мошенничества с "участковыми" 08:50
Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций 08:37
Рестораны на Патриарших прудах могут закрыть из-за ковидных нарушений 08:37
В Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения 08:29
Финансист рассказал, как россиянам заработать на высокой инфляции в США 08:25
Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19 07:02
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 06:56
Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов 06:36
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной 05:41
Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19 05:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 09:00
Рубрика: Общество

Нобелевский лауреат будет работать в Тимирязевской академии

Текст: Евгения Добрынина
Нобелевский лауреат Рикардо Валентини и ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Владимир Трухачев. Фото: Пресс-служба РГАУ-МСХА им. Тимирязева. Нобелевский лауреат Рикардо Валентини и ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Владимир Трухачев. Фото: Пресс-служба РГАУ-МСХА им. Тимирязева.
Нобелевский лауреат Рикардо Валентини и ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Владимир Трухачев. Фото: Пресс-служба РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

Нобелевский лауреат, профессор Университета Тушия (Италия) Рикардо Валентини возвращается к активному сотрудничеству с Тимирязевской академией в рамках Научного центра мирового уровня "Агротехнологии будущего".

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Ученые: В мире зафиксирован самый высокий уровень выбросов в истории

Риккардо Валентини будет работать ведущим специалистом по направлению IT-систем агроэкологического мониторинга. В центре уже используются специальные мобильные датчики, которые разрабатывает коллектив ученых под руководством итальянского профессора.

Уникальность датчиков - скорость. За 10-15 минут они дают основные агроэкологические показатели приземного слоя атмосферы, почвы и посевов. Это позволит своевременно выявлять и предупреждать развитие проблемных ситуаций, которые приводят к снижению качества урожая.

По словам самого Риккардо Валентини, сельское хозяйство сейчас - важная отрасль в мире. На ней сосредоточено внимание правительств государств по всему миру. Именно аграрии нуждаются в притоке самых современных технологий и профессиональных кадров. Риккардо Валентини отметил: у России как страны, обладающей наибольшей в мире площадью земель, пригодных для производства сельхозпродукции, огромный потенциал. Только для выращивания пшеницы у нас можно использовать дополнительные 40 миллионов гектаров земли. По мнению ученого, Россия должна стать крупнейшим экспортером продукции на международном рынке.

Справка РГ

В 2007 году профессору Риккардо Валентини была присуждена Нобелевская премия мира в составе Межправительственной группы по оценке риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами.

В 2015 году профессор стал лауреатом высшей награды Европейской федерации экологов - премии и медали Эрнста Геккеля.

В регионах Общество Образование Экономика АПК Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО
Рогозин заявил о готовности сотрудничать с НАСА при отмене санкций
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Власти Тувы объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19