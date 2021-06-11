Нобелевский лауреат будет работать в Тимирязевской академии

Нобелевский лауреат Рикардо Валентини и ректор РГАУ-МСХА им. Тимирязева Владимир Трухачев. Фото: Пресс-служба РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

Нобелевский лауреат, профессор Университета Тушия (Италия) Рикардо Валентини возвращается к активному сотрудничеству с Тимирязевской академией в рамках Научного центра мирового уровня "Агротехнологии будущего".

Риккардо Валентини будет работать ведущим специалистом по направлению IT-систем агроэкологического мониторинга. В центре уже используются специальные мобильные датчики, которые разрабатывает коллектив ученых под руководством итальянского профессора.

Уникальность датчиков - скорость. За 10-15 минут они дают основные агроэкологические показатели приземного слоя атмосферы, почвы и посевов. Это позволит своевременно выявлять и предупреждать развитие проблемных ситуаций, которые приводят к снижению качества урожая.

По словам самого Риккардо Валентини, сельское хозяйство сейчас - важная отрасль в мире. На ней сосредоточено внимание правительств государств по всему миру. Именно аграрии нуждаются в притоке самых современных технологий и профессиональных кадров. Риккардо Валентини отметил: у России как страны, обладающей наибольшей в мире площадью земель, пригодных для производства сельхозпродукции, огромный потенциал. Только для выращивания пшеницы у нас можно использовать дополнительные 40 миллионов гектаров земли. По мнению ученого, Россия должна стать крупнейшим экспортером продукции на международном рынке.

Справка РГ

В 2007 году профессору Риккардо Валентини была присуждена Нобелевская премия мира в составе Межправительственной группы по оценке риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами.

В 2015 году профессор стал лауреатом высшей награды Европейской федерации экологов - премии и медали Эрнста Геккеля.