Толстой призвал восстановить памятник воину-освободителю после обращения ветерана

Депутат Государственной думы Петр Толстой обратился к главе ГКУ "Мосреставрация" Валерию Гаврилову и префекту Юго-Восточного административного округа Андрею Цыбину с просьбой оперативно организовать реставрацию памятника воину-освободителю в Кузьминках. К Толстому обратился ветеран Михаил Наумович Спектр, сообщивший, что, несмотря на обещание "Мосреставрации" привести памятник в порядок к концу июня, работы до сих пор не начаты.

"На данный момент возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии. Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым", - говорится в письме Толстого.

С учетом приоритетности сохранения памяти о подвиге советского народа, реставрацию необходимо провести максимально оперативно, считает депутат.

"Нам бы хотелось, чтобы этот памятник выглядел красиво. Это центральная наша аллея, где собирается много людей", - заявил Михаил Спектр, ветеран, прошедший Освенцим.

Памятник воину-освободителю установили в 2006 году, инициатором проекта выступил Совет ветеранов района Кузьминки.