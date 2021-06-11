Толстой призвал восстановить памятник воину-освободителю после обращения ветерана

Новости

Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA 20:54
Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро 20:54
Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор 20:39
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности 20:36
В Москве снова откроется Останкинская башня 20:22
Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил 20:14
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками 20:12
Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису 20:08
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США 20:03
В начале июня максимальная ставка по вкладам в РФ составила 5,1% 19:48
Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" 19:12
Владельцы частных домов смогут штрафовать коммунальщиков 18:54
Пятеро ополченцев ЛНР погибли при нападении украинских диверсантов 18:52
Мошенники выкачали из Wildberries 350 миллионов рублей 18:47
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4% 18:46
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена 18:45
В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик 18:41
Путин подписал закон, снижающий административную нагрузку на бизнес 18:41
Путин ужесточил наказание за разглашение информации ограниченного доступа 18:38
Цена нефти впервые за два года превысила $73 за баррель 18:26
NBC проанонсировал первое за три года интервью Путина американским СМИ 18:15
Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 18:09
Путин подписал закон о наказании за публикацию данных силовиков 18:06
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян 18:02
Власти Москвы обсудят с ресторанами создание антиковидных зон 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 19:53
Рубрика: Власть

Толстой призвал восстановить памятник воину-освободителю после обращения ветерана

Текст: Любовь Проценко
Депутат Государственной думы Петр Толстой обратился к главе ГКУ "Мосреставрация" Валерию Гаврилову и префекту Юго-Восточного административного округа Андрею Цыбину с просьбой оперативно организовать реставрацию памятника воину-освободителю в Кузьминках. К Толстому обратился ветеран Михаил Наумович Спектр, сообщивший, что, несмотря на обещание "Мосреставрации" привести памятник в порядок к концу июня, работы до сих пор не начаты.
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

"На данный момент возле памятника установлен стенд, информирующий о том, что с 20 октября 2020 года ведутся реставрационные работы, которые должны быть завершены к 30 июня 2021 года. Однако работы до сих пор не начинались, реставраторов никто не видел, памятник находится в полуразрушенном состоянии. Считаю подобное отношение к памяти героев-освободителей и просьбе ветеранов войны кощунственным и недопустимым", - говорится в письме Толстого.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Толстой назвал последствия проявлений неонацизма на Украине

С учетом приоритетности сохранения памяти о подвиге советского народа, реставрацию необходимо провести максимально оперативно, считает депутат.

"Нам бы хотелось, чтобы этот памятник выглядел красиво. Это центральная наша аллея, где собирается много людей", - заявил Михаил Спектр, ветеран, прошедший Освенцим.

Памятник воину-освободителю установили в 2006 году, инициатором проекта выступил Совет ветеранов района Кузьминки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека