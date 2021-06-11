Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы

Басманный суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил 27-летнего жителя столицы к 14,5 года за убийство своей невесты. Подробности дела "РГ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Установлено, что 19 июля 2020 года Александр Воронин находился в квартире в Колпачном переулке вместе со своей 26-летней невестой. Во время возникшей ссоры Воронин начал избивать девушку, нанеся ей не менее 80 ударов руками ногами и неустановленным предметом. Смерть наступила на месте происшествия от травм головы, не совместимых с жизнью. Тело убитой обнаружила мать Воронина спустя несколько дней в квартире и вызвала полицию. Злоумышленника задержали спустя три недели.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, с учетом позиции государственного обвинителя, Басманного межрайонного прокурора Аркадия Швецова, суд приговорил Воронина к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.