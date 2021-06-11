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Рубрика: Общество

В Ярославле погасили открытку к 800-летию Александра Невского

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле состоялось торжественное спецгашение открытки, посвященной 800-летию Александра Невского.
Фото: Иван Фадеев Фото: Иван Фадеев
Фото: Иван Фадеев

В честь 800-летия выдающегося государственного деятеля и полководца Александра Невского Почта России выпустила маркированную почтовую открытку с литерой "В" и переводной художественный штемпель "Переславль-Залесский - родина Александра Невского".

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На открытке изображен бюст князя работы скульптора Сергея Орлова и архитектора Леонида Капицы, установленный на его родине в Переславле-Залесском в 1958 году. Монумент размещен на фоне переславского Спасо-Преображенского собора XII века, где будущий легендарный полководец был крещен.

В спецгашении приняли участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель попечительского совета Фонда апостола Андрея Первозванного Владимир Якунин.

По словам официального представителя УФПС Ярославской области Геннадия Додохова, открытки будут распределены между центральными почтовыми отделениями Ярославля и Переславля. А переводной штемпель в течение десяти лет будет находиться в центральном отделении почты Переславля-Залесского. Он не только украсит почтовую продукцию, но и поможет популяризировать город, который включен в туристический маршрут "Золотое кольцо".

Фото: Иван Фадеев

Кроме спецгашения открытки в ярославском КЗЦ "Миллениум" 11 июня к 800-летию Александра Невского открылись две выставки: государственного музейно-выставочного центра "РОСФОТО" "Александр Невский. 800 лет с Россией", а также Фонда апостола Андрея Первозванного - "Александр Невский. Имя России". Здесь же прошла конференция, на которой с докладами о святом князе выступили представители научного сообщества.

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