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Рубрика: Общество

Деньги под ногами

В столице начался сезон археологии
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 128(8479)
Московские археологи начали сезон раскопок. Они планируют исследовать более 800 площадок в центре и на окраинах города. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, немало находок может подарить Воспитательный дом в Китайгородском проезде, закрытый на реставрацию. Эксперты не исключают, что скрывающиеся там артефакты могут дать новые ответы на вопрос: когда же москвичи начали осваивать прибрежную территорию исторического центра. "Урожайными" для археологов могут стать и исследования в Новодевичьем монастыре, а также на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка. Две трети площадок, подчеркнул Емельянов, расположены в Новой Москве. Например, раскопки пройдут на территории усадьбы Измалково, которая находится в поселении Внуковское.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В прошлом году, добавил Алексей Емельянов, столичные археологи нашли более 15 тысяч артефактов. В музейные фонды передано более 700 предметов, в общей сложности 16 коллекций. В этом году в порядок приведено свыше 500 находок. Отреставрированы и артефакты, обнаруженные на Павелецкой площади. По ним, отметил Емельянов, можно отследить историю места за несколько веков. Главным открытием стал клад из 88 русских монет конца XV-XVI веков. "Монеты были найдены плотным "комком" и по фрагментам кожи рядом можно сделать вывод, что они были спрятаны в мешочке", - объяснил глава департамента. По его словам, это недельный рацион скромного жителя из пригорода Москвы, к которому тогда и относилось место, где сейчас Павелецкая площадь. Ее, кстати, археологи уже прозвали "денежной", поскольку здесь же нашли монеты разного номинала, которые ходили в периоды правления Романовых - от Елизаветы Петровны до Николая II.

Помимо денег археологи обнаружили целую коллекцию посуды. Ее условно можно разделить на две части. Первая - импортные предметы. В их числе - немецкая пивная кружка, пиала из Англии и венчики фарфоровой тарелки из Западной Европы. Во второй части - предметы, которые так или иначе подражают Востоку и Западу.

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