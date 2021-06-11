В Воронежской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Каширском районе на 5-м километре автодороги Воронеж - Нововоронеж - Луганск. Два человека погибли, еще шестеро получили травмы.

Как сообщили в управлении МВД по Воронежской области, авария произошла примерно в 16.20.

Микроавтобус Citroen, следовавший по маршруту Воронеж - Нововоронеж под управлением 40-летнего водителя, столкнулся с грузовым автомобилем MAN под управлением 29-летнего мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.