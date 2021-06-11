Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на четыре километра

Пепловый выброс высотой четыре километра зарегистрирован утром в пятницу на вулкане Эбеко. Исполин находится на острове Парамушир в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН, высота пеплового столба составила четыре километра над уровнем моря. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до пяти километров.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, продолжавшаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.