На подготовку Владивостока к ВЭФ выделили 700 млн рублей

На подготовку Владивостока к проведению Восточного экономического форума из регионального бюджета направили 700 миллионов рублей, цитирует РИА Новости губернатора Приморья Олега Кожемяко.

На эти деньги отремонтируют дороги, фасады зданий, систему освещения, ливневую канализацию. 300 миллионов выделит Минвостокразвития РФ. По словам главы региона, это позволит привести в порядок еще и набережную.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Предполагается, что на него прибудут делегации из 60 стран.