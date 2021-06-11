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Рубрика: Происшествия

В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии за сутки ликвидировано пять лесных пожаров, еще семь удалось локализовать, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

Свыше тысячи человек привлекли к тушению пожаров в Якутии

На территории 12 районов проводятся работы по тушению 17 лесных пожаров, общая пройденная огнем площадь в этих очагах превысила шести тысяч гектаров. Площадь локализованных очагов составила 3,6 тысячи га, ликвидированных - 320,5 гектара.

- Тушение очагов возгорания осложняют сухая и ветреная погода. Но на местах люди делают все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, - сказал руководитель департамента лесного надзора и охраны лесов минэкологии республики Владимир Иванов.

На тушении лесных пожаров в регионе задействовано более 1120 человек и 147 единиц техники.

В сообщении отмечено, что на контроле в системе ИСДМ-Рослесхоз находится 57 термических аномалий на общей площади 80,2 тысячи га.

На территории 14 районов Якутии введен особый противопожарный режим, в четырех районах действует режим чрезвычайной ситуации.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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