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11.06.2021 03:51
Рубрика: Общество

Жителей Владивостока предупредили о сильных ливнях

Текст: Ольга Коваль

Во Владивостоке в пятницу, особенно во второй половине дня, ожидается очень сильный дождь, сообщается на сайте городской администрации. По прогнозам синоптиков, количество осадков может достигнуть 50 миллиметров.

Фото: iStock
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"Дожди сохранятся до утра субботы. Также возможно усиление ветра до 16 метров в секунду. Из-за большого количества осадков ожидается подъем уровня воды в реках, возможны подтопления низменных участков", - уточняется в сообщении.

Из-за непогоды все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Накануне специалисты обследовали места, где во время ливней чаще всего наблюдаются подтопления, для быстрого спуска воды на сетях ливневой канализации подняли решетки.

Жителям Владивостока рекомендовали без особой необходимости не выходить из дома.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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