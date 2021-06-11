В Нижнем Новгороде завершился конкурс "Мастера гостеприимства"

В Нижнем Новгороде 10 июня прошел финал Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Среди 195 проектов-финалистов шесть созданы в Нижегородской области, а три оказались победителями.

Екатерина Крюнас уверена, что победа в конкурсе станет импульсом для развития туризма в Городце. Фото: из архива Екатерины Крюнас

Сверхзадача конкурса - продвинуть отечественную туриндустрию, гостиничное дело и ресторанный бизнес. Сейчас, в период активного развития внутреннего туризма это особенно актуально. На конкурс поступило 29 561 заявок. В финале приняли участие 195 конкурсантов из разных регионов России, показавших лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.

Одна из финалисток - Екатерина Крюнас, руководитель Городецкого историко- художественного музейного комплекса с проектом "Имя России - Александр Невский".

- Наш Городец - один из самых популярных туристических городов. Мы понимали, что имя Александра Невского, жизнь и смерть которого связана с нашим городом, привлечет еще больше гостей, - рассказала корреспонденту "РГ" Екатерина. - Но нам не хватало нового объекта показа, ему посвященного. И это при том, что в нашем музее есть богатая археологическая коллекция, включая княжеский шлем 13 века и подлинную свинцовую печать Невского. Мы разработали концепцию нового туристического показа под названием "Мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского". Там будет зрелищная подачи материала с помощью классических и ультрасовременных музейных технологий. Намечен и маршрут в целом по Городцу, по памятным местам. Мы также создали книгу "Александр Невский и Городец", имеющую и туристическую направленность. А еще к 800-летию великого полководца разработали фирменный стиль, получивший высокую оценку профессионалов.

Финал был жарким - остальные 194 проекта были не менее интересными.

Так, Василий Вавилов из Перми представил очки виртуальной реальности с туристическими приложениями, Лариса Плюснина из Кунгура рассказала о мастер-классах по приготовлению традиционных блюд уральской кухни, приготовленных в русской печи. Максим Галецкий из Мурманска познакомил с особенностями кухни, обычаями и традициями Кольского полуострова, а Виктория Кирьянова из Москвы описала концепцию авторского "интеллектуального" туризма силами мэтров кинодраматургии.

В итоге, среди нижегородцев победителями стали Екатерина Крюнас, Алексей Гроза и Мария Хохлова.

Директор МКУК "Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Град Китеж" Алексей Гроза представил проект туристического кластера в Воскресенском районе Нижегородской области, который будет включать в себя экологические тропы, визит-центры, музеи, конные маршруты и многое другое.

Мария Хохлова впечатлила проектом приложения-агрегатора Skiip с единым ски-пассом, объединяющего горнолыжные курорты России.

Всего же победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в этом году уровень представленных проектов был очень высок, и что в нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики - "Туризм и индустрия гостеприимства".

Победители конкурса получили гранты и экспертную поддержку от учредителей конкурсных номинаций. В этом году в их число вошли Роскосмос, Федеральное агентство по туризму, Русское географическое общество, авиакомпания "Россия" и многие другие.

Справка "РГ"

Конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в состав нацпроекта "Образование"). Второй сезон проекта был запущен в середине ноября 2020 года. Среди зарегистрированных - участники из 85 регионов и 624 городов.

Всего в конкурсе 14 номинаций, среди них "Новые подходы к образованию в сфере туризма", "Событийный туризм и ивент-индустрия", "Развитие арктического туризма", "Доступные путешествия для особенных туристов", "Этногастрономический туризм" и многие другие.