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Рубрика: Происшествия

В Оренбургской области от удара молнии сгорел дом

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: УМВД по Оренбургской области Фото: УМВД по Оренбургской области
Фото: УМВД по Оренбургской области

В оренбургском городе Бузулуке от удара молнии сгорел частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, сигнал о ЧП на улице Российской поступил в дежурную часть от очевидца. Прибыв на место происшествия, опергруппа установила, что площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь повредил стены, потолочные перекрытия, внутреннюю обстановку. Люди не пострадали.

По предварительным данным, причиной пожара послужил грозовой разряд. Ведется проверка.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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