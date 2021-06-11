В Оренбуржье построят завод по обогащению каолинов

Крупное промышленное предприятие будет создано в Светлинском районе Оренбуржья: здесь построят завод по обогащению каолинов и производству продуктов на их основе. Его возведение начнется уже в 2022 году. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, департамент по недропользованию по ПФО подвел итоги конкурса на пользование недрами в Светлинском районе. Добывать каолины на месторождении Ковыльное с запасами около 400 миллионов тонн будет компания ЛБ "Минералс-Светлое". Она входит в австрийский холдинг Lasselsberger - это один из крупнейших производителей керамической плитки на рынке Центральной и Восточной Европы. В холдинг входят более 70 производственных площадок, пять из них - на территории РФ.

Следует отметить, что в начале текущего года с руководством компании встречался губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Обсуждался вопрос о создании в Светлинском районе завода по обогащению каолинов.

"Для нас принципиально важно появление новых рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с большой добавленной стоимостью, - подчеркнул лидер региона. - Здесь, на новом заводе, будут производить обогащенный каолин, метакаолин, шамот, кварцевый песок - суммарная мощность производства более 2 миллионов тонн в год".

По словам губернатора, в проект планируется инвестировать более 6 миллиардов рублей.

Справка "РГ"⠀

Ковыльное месторождение на Коскольской площади в юго-восточном Оренбуржье было открыто в 2005-2008 годах. В 2011-2013 годах там шли поисковые работы, а за последние два года специалисты дочерней компании АО "Росгеология" отобрали и проанализировали 1646 проб. Результаты обработки материалов позволили сделать выводы о наличии в пределах Коскольской площади крупного месторождения высококачественных каолинов.

Белая огнеупорная глина - это сырье для производства керамических изделий, бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье российскими предприятиями в основном импортируется. По предварительным оценкам, запасы каолина в пределах Коскольской площади составляют около 400 миллионов тонн.