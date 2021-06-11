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Рубрика: Происшествия

Видео: В Оренбуржье экипаж ДПС остановил нарушителя стрельбой по колесам

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье лишь погоня со стрельбой остановила водителя без прав, пытавшегося скрыться от сотрудников ГИБДД. На задержанного нарушителя было составлено 7 протоколов.

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба УМВД по Оренбургской области, инцидент произошел в Бузулукском районе. Сотрудники ДПС закончили составлять протокол на нарушителя в поселке Искра, когда мимо них на большой скорости промчался автомобиль ВАЗ-21099. Машина следовала в сторону села Липовка. На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель не реагировал. Наоборот - увеличив скорость, он свернул в поле, где продолжил движение. Не остановило его и предупреждение сотрудники ГИБДД о том, что они будут вынуждены открыть стрельбу. Предупредительный выстрел в воздух также не подействовал.

Машина остановилась лишь после того, как выстрелом было пробито колесо. Задержанным оказался 20-летний житель села Липовка. Скрыться от инспекторов нарушитель пытался из-за того, что у него отсутствовали документы на право управления автомобилем. При этом молодой человек ранее уже пять раз привлекался к ответственности за езду без прав.

Кроме того, на задержанного были составлены протоколы за незаконную тонировку, техническую неисправность авто, при которой эксплуатация запрещена, отсутствие полиса обязательного страхования. Также он ответит за управление незарегистрированным транспортным средством с заведомо подложными номерами и невыполнение требования об остановке транспортного средства.

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