Следователи завели дело после гибели рабочего на заводе в Норильске

Главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту обрушения металлоконструкции на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске. В результате ЧП погиб рабочий. Дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека, возбуждено по материалам прокуратуры Красноярского края, сообщили сегодня в СК РФ.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 17 часов 10 июня. В ходе ремонтно-строительных работ обрушился пол галереи в одном из цехов. 48-летний сотрудник подрядной организации ООО "Стройдиллер" упал с высоты примерно 10 метров. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изъяли техническую документацию. Выясняются причины ЧП.