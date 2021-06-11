В Иркутске за несколько дней украли 147 решеток с ливневой канализации

Неизвестные украли в столице Приангарья 147 чугунных решеток с дождеприемных лотков, сообщает сегодня пресс-служба мэрии Иркутска.

Большинство краж, которые совершены за последние несколько дней, зафиксированы камерами наружного наблюдения системы "Безопасный город".

Сотрудники МУП "ИркутскАвтодор", в чьем ведении находится дорожная сеть областного центра, обнаружили, что решетки ливневой канализации исчезли на подходах к Академическому мосту и улицам Степана Разина, Горная, Подгорная. Видеозаписи позволили установить, что некие граждане похищают тяжелые металлические детали, вплотную подъезжая к ним на автомобиле. Составлено заявление в полицию, проинформировал директор предприятия Михаил Малыхин.

Пока стражи порядка разыскивают злоумышленников, выявляются новые случаи исчезновения чугунных деталей. Специалисты готовят деревянные щиты, чтобы временно закрыть зияющие колодцы. Сотрудники дорожных служб просят горожан быть внимательнее за рулем.

Добавим, двумя днями ранее в столице соседнего с Иркутской областью Красноярского края похитители сняли крышки люков на улице Дудинской. Пропало более двадцати частей "ливневки".