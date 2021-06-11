В Иркутске за несколько дней украли 147 решеток с ливневой канализации

Новости

Генич назвал фаворита Евро-2020 11:41
Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения 11:38
В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров 11:34
Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу 11:29
Эксперты посоветовали ОПЕК+ "открыть краны" 11:25
В Оренбургской области от удара молнии сгорел дом 11:22
Швейцария закроет часть воздушного пространства в преддверии саммита РФ-США 11:18
Появились видео репетиции спектакля про Сталина с Ольгой Бузовой 11:18
Переговоры по иранской сделке возобновятся в ближайшие дни 11:17
Восхождения и конные прогулки. В Башкирии рассказали, куда поехать туристу 11:15
РЖД представили макет нового капсульного пассажирского вагона 11:14
Сенатор призвал вакцинироваться россиян, выезжающих за рубеж 11:09
В "Газпроме" рассказали, сколько домов попадут под "социальную газификацию" 11:03
Экс-министру госимущества Свердловской области предъявили обвинение 10:47
Магнус Карлсен сыграет на Кубке мира по шахматам в Сочи 10:44
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 10:35
Под Псковом нашли бомбу времен войны вблизи жилого дома 10:32
Матвиенко назвала главный недостаток Стратегии пространственного развития РФ 10:31
Семьи с детьми получат скидку на поездки на поездах дальнего следования 10:22
На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых 10:10
Самбо получит постоянное признание МОК 10:07
12 июня Уфа отметит сразу три праздника 10:04
Захарова прокомментировала реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии 10:04
МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек 09:45
В Москве на День России изменят режим платных парковок 09:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 11:16
Рубрика: Происшествия

В Иркутске за несколько дней украли 147 решеток с ливневой канализации

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные украли в столице Приангарья 147 чугунных решеток с дождеприемных лотков, сообщает сегодня пресс-служба мэрии Иркутска.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Почему в Иркутске жильцы не могут вернуть огромные суммы за ЖКХ

Большинство краж, которые совершены за последние несколько дней, зафиксированы камерами наружного наблюдения системы "Безопасный город".

Сотрудники МУП "ИркутскАвтодор", в чьем ведении находится дорожная сеть областного центра, обнаружили, что решетки ливневой канализации исчезли на подходах к Академическому мосту и улицам Степана Разина, Горная, Подгорная. Видеозаписи позволили установить, что некие граждане похищают тяжелые металлические детали, вплотную подъезжая к ним на автомобиле. Составлено заявление в полицию, проинформировал директор предприятия Михаил Малыхин.

Пока стражи порядка разыскивают злоумышленников, выявляются новые случаи исчезновения чугунных деталей. Специалисты готовят деревянные щиты, чтобы временно закрыть зияющие колодцы. Сотрудники дорожных служб просят горожан быть внимательнее за рулем.

Добавим, двумя днями ранее в столице соседнего с Иркутской областью Красноярского края похитители сняли крышки люков на улице Дудинской. Пропало более двадцати частей "ливневки".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Власти Тувы объявили траур в связи со смертью Ларисы Шойгу
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до рекордно низкого уровня
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов