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Рубрика: Происшествия

Под Псковом нашли бомбу времен войны вблизи жилого дома

Текст: Ульяна Вылегжанина (Псковская область)

В городе Великие Луки Псковской области обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд находится в поле в 150 метрах от частного жилого дома. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
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Взрывное устройство нашли местные жители. Великолукские спасатели идентифицировали его как фугасную авиабомбу ФАБ-50.

Заявка на ликвидацию бомбы направлена в "Невский спасательный центр" МЧС России. Планируется, что специалисты этого учреждения приедут в Великие Луки сегодня, чтобы обезвредить и уничтожить снаряд.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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