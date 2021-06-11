Под Псковом нашли бомбу времен войны вблизи жилого дома

В городе Великие Луки Псковской области обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд находится в поле в 150 метрах от частного жилого дома. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Взрывное устройство нашли местные жители. Великолукские спасатели идентифицировали его как фугасную авиабомбу ФАБ-50.

Заявка на ликвидацию бомбы направлена в "Невский спасательный центр" МЧС России. Планируется, что специалисты этого учреждения приедут в Великие Луки сегодня, чтобы обезвредить и уничтожить снаряд.