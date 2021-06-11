В Калининграде покажут реликвии Государственного исторического музея

В Калининграде открылась уникальная выставка "Реликвии и шедевры Государственного исторического музея".

В самый западный российский регион привезли лучшие памятники из всех фондовых коллекций одного из старейших музеев России. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея.

Экспонаты - это реликвии отечественной истории и культуры и шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Они рассказывают как об эпохальных событиях российской истории (от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны), так и о выдающихся деятелях XII-XX веков.

Есть и предметы, связанные с историей Калининградской области. Это, к примеру, автограф знаменитого жителя Кенигсберга Иммануила Канта.

Экспозиция расположилась в Калининградском областном историко-художественном музее. Выставка, приуроченная к 150-летию Государственного исторического музея, открылась в рамках национального проекта "Культура". Она будет работать до 3 октября 2021 года.