В Ленобласти отменили ограничения для кафе с привитым персоналом

В Ленинградской области отменили ограничения по числу клиентов для предприятий общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, работники которых прошли вакцинацию от COVID-19.

Как сообщило правительство региона, для снятия ограничений у персонала должны быть соответствующие сертификаты.

Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, с 1 сентября в области запретят работу целого ряда предприятий и организаций, где привито менее 80 процентов сотрудников. В этот список вошли предприятия общепита, салоны красоты, детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации дополнительного образования и спортклубы.

Театры, кинотеатры, концертные организации и дома культуры, которые не достигнут 80-процентного показателя по вакцинации, при ухудшении эпидситуации смогут заполнять залы не более чем на четверть.