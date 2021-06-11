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11.06.2021 18:08
Рубрика: Общество

В Ленобласти отменили ограничения для кафе с привитым персоналом

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

В Ленинградской области отменили ограничения по числу клиентов для предприятий общественного питания, парикмахерских и салонов красоты, работники которых прошли вакцинацию от COVID-19.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как сообщило правительство региона, для снятия ограничений у персонала должны быть соответствующие сертификаты.

Но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, с 1 сентября в области запретят работу целого ряда предприятий и организаций, где привито менее 80 процентов сотрудников. В этот список вошли предприятия общепита, салоны красоты, детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации дополнительного образования и спортклубы.

Театры, кинотеатры, концертные организации и дома культуры, которые не достигнут 80-процентного показателя по вакцинации, при ухудшении эпидситуации смогут заполнять залы не более чем на четверть.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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