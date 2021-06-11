В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня

Мосты Северной столицы в ночь с 12-го на 13 июня разводить не будут.

Как сообщил петербургский "Мостотрест", это связано с празднованием Дня независимости России. По постановлению правительства Санкт-Петербурга в нерабочие праздничные дни разводка мостов не предусмотрена.

Кроме того, вечером 12 июня на стадионе "Газпром-Арена" в Северной столице состоится матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии.

В связи с этим метрополитен Петербурга будет работать всю ночь с 12-го на 13 июня. Практически все вестибюли станций метро, за исключением нескольких, будут открыты.