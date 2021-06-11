Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 15

Количество людей, пострадавших в ДТП под Астраханью возросло до 15 человек. Передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Напомним, авария между микроавтобусом "ГАЗель", следовавшем по маршруту Астрахань - Нариманов, и легковым автомобилем произошла в Наримановском районе. Ранее сообщалось о десяти пострадавших. Однако, по уточненным данным, травмы получили 15 человек, шестеро из них госпитализированы. Трех пострадавших доставили в областную клиническую больницу, еще троих - в городскую клиническую больницу №3 Астрахани.

На месте ДТП работают представители экстренных служб и правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Как сообщили в областном УМВД, по предварительным данным, совершая маневр обгона, водитель LADA не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего совершил столкновение с пассажирской "ГАЗелью", двигавшейся по встречной полосе.