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Рубрика: Власть

В Севастополе назначена председательница горизбиркома

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Севастопольская городская избирательная комиссия на сегодняшнем заседании выбрала председателем Нину Фаустову. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В пресс-службе отметили, что Фаустова была избрана членами комиссии единогласно.

9 июня кандидатуру Фаустовой на эту должность внес ЦИК России, а 2 июня в ЦИКе предложили губернатору Севастополя назначить Нину Фаустову членом Севгоризбиркома с правом решающего голоса.

24 мая бывший председатель Севгоризбиркома Сергей Даниленко подал заявление об отставке.

Справка "РГ"

Фаустова Нина Сергеевна родилась 11 мая 1983 года в городе Кызыл Республики Тыва. В 2011 году окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности "юрист". Работала руководителем юридического отдела политической партии "Новые люди".

В 2020 году получила благодарность первого заместителя руководителя администрации президента РФ С.В. Кириенко, медаль президента России "За вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", благодарственное письмо Общественной палаты РФ "За бескорыстный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и адресную помощь жителям города Севастополя".

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