В Ростове обезвредили банду телефонных мошенников

В Ростове-на-Дону сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали четверых молодых людей. Их подозревают в 34 случаях телефонного мошенничества.

Как сообщает представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники звонили людям пожилого возраста на стационарные телефоны и представлялись сотрудниками полиции, прокуратуры или СК. Они сообщали гражданам, что их родственники стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, аферисты предлагали заплатить определенную сумму и распоряжались деньгами по-своему.

Мошенники действовали в Ростовской области и других регионах России. По предварительным данным, общая сумма причиненного ущерба составляет около шести миллионов рублей.

Полицейские провели обыски и изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы. Подозреваемые дали признательные показания. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а еще один находится под подпиской о невыезде.