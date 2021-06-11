В Ростове загорелся пассажирский автобус

В Ростове-на-Дону на улице Оганова, 24 загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №10.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области, пострадавших нет, все пассажиры успели покинуть автобус. На место ЧС выехали пожарные и спасательные подразделения, уже спустя 10 минут огонь, охвативший всю площадь транспортного средства, был ликвидирован.

Прокуратура Ростовской области начала свою проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. Это не первый случай возгораний в общественном транспорте Ростова в этом году.