В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи

В Суровикине следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города, подозреваемой в причинении смерти дочери по неосторожности, сообщает пресс-служба СК по Волгоградской области.

По данным следствия, вечером 10 июня в частном доме была отключена подача электричества. Хозяйка зажгла восковую свечу, которую поставила на пластиковый корпус телевизора. Мать уложила полуторагодовалую девочку спать.

Около 23 часов, убедившись, что дочка спит, женщина оставила горящую свечу в детской комнате, а сама отправилась в гости к подруге, с которой распивала спиртное. Вернувшись домой около двух часов ночи, мать увидела дым. Телевизор оплавился. Специалисты установили, что именно непотушенная свеча, оставленная на легковоспламеняющейся поверхности, послужила причиной оплавления и задымления.

Женщина вынесла на воздух малышку, которая уже не подавала признаков жизни. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконное проникновение в жилище. Женщину направили на освидетельствование для установления алкогольного опьянения.