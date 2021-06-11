Новости

Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи 14:42
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей 14:32
В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате 14:30
Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне 14:30
Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы 14:15
Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС 14:11
ЦБ напомнил банкам о запрете комиссий для граждан при приеме монеты 14:11
На Кубани возбудили дело из-за гибели человека при взрыве в гараже 14:04
Боровицкий проход в Кремль закроют для посетителей из-за ремонта 14:03
Черноморский флот начал учения в Крыму на фоне прибытия эсминца США 13:53
Сайт IMDb обнулил негативные оценки сериала про чернокожую Анну Болейн 13:49
В Индии число заболевших мукормикозом превысило 31 тысячу 13:43
В Краснодаре на линию вышел первый собранный в городе троллейбус 13:38
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита 13:32
Израиль запретил продажу натурального меха 13:25
Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года 13:20
В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и на "Маяковской" 13:10
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня 13:07
Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей 13:05
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir 13:03
Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российских законов 13:02
Оперштаб: Еще 3061 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 14:42
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи

Текст: Роман Мерзляков

В Суровикине следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города, подозреваемой в причинении смерти дочери по неосторожности, сообщает пресс-служба СК по Волгоградской области.

Тюменец пришел пьяным за ребенком в детсад и угрожал ножом воспитателю

По данным следствия, вечером 10 июня в частном доме была отключена подача электричества. Хозяйка зажгла восковую свечу, которую поставила на пластиковый корпус телевизора. Мать уложила полуторагодовалую девочку спать.

Около 23 часов, убедившись, что дочка спит, женщина оставила горящую свечу в детской комнате, а сама отправилась в гости к подруге, с которой распивала спиртное. Вернувшись домой около двух часов ночи, мать увидела дым. Телевизор оплавился. Специалисты установили, что именно непотушенная свеча, оставленная на легковоспламеняющейся поверхности, послужила причиной оплавления и задымления.

Женщина вынесла на воздух малышку, которая уже не подавала признаков жизни. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть ребенка.

Ранее подозреваемую уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и незаконное проникновение в жилище. Женщину направили на освидетельствование для установления алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых
Сбербанк назвал желаемый россиянами размер дохода
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями